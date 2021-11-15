Воронеж, , 12:28 — REGNUM В Воронежской области удерживается тенденция к снижению суточной заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 15 ноября, за сутки подтверждено 758 новых случаев заражения, тогда как накануне, 14 ноября, был подтвержден 761 случай

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Воронежской области за минувшие сутки подтвердили 166 040 случаев заражения, выздоровели 121 016 человек, в том числе 133 человека выписаны за последние сутки.

В Воронежской области жертвами инфекции стали 7 988 жителей, за последние сутки скончался 21 человек.

Добавим, что на утро 15 ноября в Воронежской области от коронавируса привились 1 042 534 человека, в том числе завершили полный курс вакцинации 906 612 жителей.