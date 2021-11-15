Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела о взятках и хранении запрещённых веществ у борцов с наркотиками прошли обыски.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Силовики нагрянули домой к троим сотрудникам первого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области, пишет портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM сообщало, что это не первое подобное уголовное дело в отношении донских полицейских. Так, осенью 2020 года были задержаны двое оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Батайску, получившие взятку в размере 13 тыс. рублей. В январе 2020 года под следствие попали начальник и оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Азовский», потребовавшие от мужчины 500 тыс. рублей «за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств».