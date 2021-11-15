Порт-о-Пренс, 15 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Гаити осудило репатриацию беременных гаитянок из Доминиканской Республики. О соответствующей мере доминиканских властей на фоне напряженности в отношениях между странами было объявлено 15 ноября, сообщает Prensa Latina.

Feed My Starving Children (FMSC) Дети Гаити

Министерство по положению и правам женщин выразило свое беспокойство после того, как были обнародованы снимки, на которых сотрудники миграционных служб Доминиканской Республики загоняют беременных женщин в автобусы. В ведомстве напомнили об информации о том, что сотрудники даже заходили в медицинские центры.

Согласно заявлению, условия депортации беременных гражданок бесчеловечны. Министерство призвало своё правительство сделать все необходимое для защиты прав гаитянских женщин в соседней стране.

«Эта охота на гаитянских граждан, охота на них, как на диких животных, в нечеловеческих условиях, вторжение в больницы для депортации женщин, которые только что родили, и последующее содержание их детей в инкубаторах в Доминиканской Республике — это бесчеловечные действия», — говорится в заявлении.

Ранее в Доминикане приняли решение ограничить доступ нелегальных иммигрантов в государственные больницы и оказывать помощь только в случаях крайней необходимости.