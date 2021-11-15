Калуга, 15 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Калужская область по количеству жителей, принявших участие во Всероссийской переписи населения, вошла в тройку регионов-лидеров, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Калугастата Нелли Селиверстову.

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По предварительным итогам, в регионе план по количеству переписавшихся перевыполнен почти на 100%. По этому показателю Калужская область вошла в тройку регионов-лидеров наряду с Московской и Тульской областями. Прирост населения более чем на 10% отмечен в шести муниципальных образованиях региона. Из них — более 30% — в двух муниципалитетах области. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ) переписалось 18,2% жителей. Его самыми активными пользователями стали города Калуга и Обнинск, где онлайн-форматом переписи воспользовались 25% граждан.

«В настоящее время мы начинаем работать над систематизацией и обработкой этой информации. Первые итоги переписи у нас будут подведены в апреле 2022 года», — отметила Нелли Селиверстова.