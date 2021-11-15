Саратов, , 12:22 — REGNUM В Саратовской области от COVID-19 за сутки умерли 26 человек. Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 4252 жителя региона, приводит обновленную статистику по состоянию на 15 ноября облминздрав.

Госпиталь

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За прошедший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 мужчин и 13 женщин в возрасте от 32 лет до 91 года.

«Женщина 32 лет, родильница. Течение заболевания у нее осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, желудочно-кишечным кровотечением», — цитирует «Взгляд-инфо» ведомство.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии зарегистрировали 110 924 случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 96 181 человек.

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