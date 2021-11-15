Ярославль, 15 ноября 2021, 12:21 — REGNUM В Ярославле студенты Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского возвращаются в традиционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе университета.
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского перевёл своих студентов на дистант с 4 ноября 2021 года.
А вот Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова продолжает работать по «гибридной схеме». Преимущественно студенты занимаются на дистанте, очно учатся небольшие группы.
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