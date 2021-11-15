Ярославль, 15 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле студенты Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского возвращаются в традиционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

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«Уважаемые студенты! С 22 ноября образовательный процесс по очной и заочной формам обучения возвращается в традиционный формат! Занятия будут проходить в соответствии с расписанием. Берегите себя, не забывайте о необходимости соблюдать все меры предосторожности», — сообщается в официальной группе университета во «ВКонтакте».

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского перевёл своих студентов на дистант с 4 ноября 2021 года.

А вот Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова продолжает работать по «гибридной схеме». Преимущественно студенты занимаются на дистанте, очно учатся небольшие группы.