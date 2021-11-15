Петропавловск-Камчатский, , 12:20 — REGNUM У Петропавловска-Камчатского есть преимущество для развития портов, на которых грузы будут перемещать с судов ледового класса на обычные. Об этом заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, выступая на обсуждении перспектив развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства региона.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Камчатки отметил, что Северный морской путь является уникальной возможностью для инвесторов, особенно с учётом преференций режимов территории опережающего развития и свободного порта «Владивосток».

"Инфраструктурное развитие станет ключевым фактором скорости развития Севморпути. Камчатский край, в частности Петропавловск-Камчатский, являются наиболее выгодной точкой для развития хабов, портов перегрузки с судов ледового класса на суда общего класса ввиду очевидного географического преимущества. Именно в таком залоге мы будем позиционировать Петропавловск-Камчатский и побережье полуострова в рамках развития Северного морского пути. Могу сказать, что это не только намерения, целый ряд инвестпроектов уже находятся в стадии реализации», — отметил Владимир Солодов.

Среди таких проектов он назвал пункт перевалки сжиженного природного газа, который в 2023 году планирует запустить компания «Новатэк». Ещё два инвестпроекта реализуют Камчатский морской порт (перевалка большого объёма грузов с проектной мощностью более 2 миллионов тонн) и группа компаний «Норэбо» (терминал «Сероглазка"для обработки до 800 тысяч тонн грузов в год). Таким образом мощности и протяжённость портовой инфраструктуры Петропавловска-Камчатского будут наращиваться.

«Важно понимать, что перевозка грузов и развитие логистики будет связано с реализацией четырёх направлений по наращиванию оборота. В первую очередь, это перевозка углеводородного сырья, второе — международные контейнерные перевозки, в том числе транзитные. Мы видим, что логистика контейнерных перевозок меняется, и именно Северный морской путь может стать элементом, обеспечивающим надёжность, скорость и конкурентоспособность контейнерных перевозок. Третий элемент, из которого складывается грузооборот, — это перевозка рыбной продукции с Дальнего Востока. Камчатский край — крупнейший производитель рыбы, здесь производиться до трети рыбопродукции в России. Мы видим большую перспективу в формировании здесь точки накопления и перевозки водных биоресурсов, как по России, так и в другие страны. Четвёртое — это обеспечение собственных потребностей регионов Дальнего Востока. Северный морской путь позволит предотвратить перебои и обеспечить стабильные поставки и удешевить их», — подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, для развития Северного морского пути России необходимы крупные инвестиции в инфраструктуру, заявлял заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. По его словам, для ледовой навигации будет создана цифровая платформа, которая позволит грузоотправителям отслеживать в режиме реального времени, где находится их груз.