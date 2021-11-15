Челябинская область, 26 ноября, 2008, 14:06 — ИА Регнум. Южноуральское правительство направило более 2 миллионов рублей из резервного фонда на восстановление после пожара многоквартирного жилого дома в Бредах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Челябинской области.

Решение о том, что дом подлежит восстановлению, приняла специальная комиссия, побывавшая на месте пожара. Специалисты дали заключение, что в доме необходим капитальный ремонт, а стоимость работ составит 2 миллиона 270 тысяч рублей.

Сейчас в доме установлены оконные блоки, проводится бетонирование отмостков здания и настилаются потолочные перекрытия. В ближайшее время строители приступят к облицовке дома и кровельным работам. Как подчеркнули в правительстве региона, по плану к новому 2009 году восемь семей вернутся в свои квартиры.

Напомним, что 16 сентября 2008 в южноуральском поселке Бреды сгорел многоквартирный дом. Без жилья остались 8 семей (23 человека). Причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Огнем была уничтожена деревянная крыша и потолочные перекрытия одноэтажного здания.