Москва, 15 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Главные преимущества интернет-магазинов — более выгодные цены (51%), экономия времени (25%), широкий ассортимент (21%), приводит данные опроса 15 ноября ВЦИОМ.

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Каждому седьмому опрошенному (14%) нравится делать покупки в интернет-магазинах, потому что они не могут приобрести нужные товары в магазинах своего населенного пункта. Чаще об этом говорят жители малых городов и сёл — 24%.

В целом большинство россиян среди тех, кто за последние шесть месяцев совершал покупки в крупнейших зарубежных интернет-магазинах (70%),

Полагают, что невозможно найти товары, приобретаемые на торговых онлайн-площадках с доставкой из-за границы, 70% респондентов. 51% убеждены, что аналогичные товары нельзя найти и в российских онлайн-магазинах. Считают это возможным 42%.

Опрос проведен 5 ноября 2021 года совместно с WANTA Group по заказу ИД «Коммерсантъ» среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России покупают в иностранных интернет-магазинах одежду, обувь и аксессуары (38%).

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