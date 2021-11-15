Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Свердловской области спасатели готовы развернуть до 38 пунктов обогрева из-за возможного ухудшения погодных условий (метели) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Метель © ИА REGNUM

Пункты будут оперативно развернуты на трассах при возникновении ЧС. Чтобы установить мобильный пункт обогрева спасателям необходимо четыре часа. Такие объекты необходимы людям, которые могут попасть в чрезвычайную ситуацию на дороге. Здесь пострадавшим смогут предоставить еду и медикаменты, будет возможность выпить горячий чай и подзарядить телефон.

В регионе в течение недели с 15 по 21 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер — до восьми метров в секунду. Днем по области ожидают — 7, — 12 °C. Ночью температура будет опускаться до — 17 °C.