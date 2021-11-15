Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Свердловской области спасатели готовы развернуть до 38 пунктов обогрева из-за возможного ухудшения погодных условий (метели) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ИА REGNUM Метель

Пункты будут оперативно развернуты на трассах при возникновении ЧС. Чтобы установить мобильный пункт обогрева спасателям необходимо четыре часа. Такие объекты необходимы людям, которые могут попасть в чрезвычайную ситуацию на дороге. Здесь пострадавшим смогут предоставить еду и медикаменты, будет возможность выпить горячий чай и подзарядить телефон.

В регионе в течение недели с 15 по 21 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер — до восьми метров в секунду. Днем по области ожидают — 7, — 12 °C. Ночью температура будет опускаться до — 17 °C.