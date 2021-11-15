Красногорск, , 12:18 — REGNUM На территории Подмосковья проживает около 11 млн человек. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам главы Подмосковья, такие данные были получены по результатам Всероссийской переписи населения.

«Событие важное закончилось 14 ноября. Это перепись населении России. Перепись проводится раз в 10 лет. В этот раз большое количество волонтеров, уполномоченных работало в муниципалитетах. Итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, но сейчас в эпоху цифры мы можем сказать, что на территории Подмосковья проживает 11 млн человек — 10 млн 800 тыс. человек сообщили что они проживают на территории Подмосковья более 12 месяцев. И о каждом мы должны заботиться», — сказал Воробьев.

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