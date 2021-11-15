Красногорск, 15 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На территории Подмосковья проживает около 11 млн человек. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

По словам главы Подмосковья, такие данные были получены по результатам Всероссийской переписи населения.

«Событие важное закончилось 14 ноября. Это перепись населении России. Перепись проводится раз в 10 лет. В этот раз большое количество волонтеров, уполномоченных работало в муниципалитетах. Итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, но сейчас в эпоху цифры мы можем сказать, что на территории Подмосковья проживает 11 млн человек — 10 млн 800 тыс. человек сообщили что они проживают на территории Подмосковья более 12 месяцев. И о каждом мы должны заботиться», — сказал Воробьев.