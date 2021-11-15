Томск, 15 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Депутаты Томской области 15 ноября приступили к «нулевому» чтению регионального бюджета на 2022 год. Эту работу прокомментировала заместитель председателя «Партии роста», депутат думы города Томска Елена Ульянова.

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«Надежды на помощь из области городу Томску тают на глазах», — сделала вывод парламентарий.

По её словам, губернатор Сергей Жвачкин уже заявил, что областная администрация вынужденно снижает расходную часть бюджета.

«Деньги предусмотрены только на зарплату, региональное софинансирование национальных проектов и на переходящие объекты, которые просто надо завершить, иначе снова опозоримся: долгострои в виде хирургического корпуса онкодиспансера, дома престарелых в Итатке, школы в Корнилово. Более того, федеральный центр резко ограничил желание областной администрации снова залезть в долг будущим поколениям томичей», — отметила Ульянова.

Она уточнила, что «контрольные требования Москвы — долги не более 57% от собственных доходов и профицитный бюджет». Для томичей это фактически означает «жёсткую экономию, снижение доходов и дальнейшее падение уровня жизни».

Парламентарий обратила внимание на слова губернатора о том, что при разработке бюджета властям «пришлось взять на себя повышенные обязательства по доходам». Он подчеркнул, что «сейчас темпы роста собственных доходов региона даже выше тех, что заложены в проекте бюджета».

Елена Ульянова "И надо понимать, что темпы роста доходов и их объёмы — это разные вещи. Налоги с сырьевых компаний и с малого бизнеса — это вообще вещи несовместимые. Был пустой для бизнеса 2020-й год с беспрецедентным падением объёмов собираемых налогов. С низкой базы в 2021 году едва начался рост, как его тут же пресекли двухнедельным локдауном и проверкой QR-кодов».

В своих рассуждениях депутат сравнила Томск и Новосибирск. В Новосибирске, по её словам, разрешены зрелищные и концертные мероприятия (QR-код проверяется на входе), в торговые центры, на фуд-корты свободный вход. Она сделала вывод, что «новосибирский губернатор Андрей Травников думает о том, как не погубить новосибирский большой и малый бизнес». Она также подчеркнула, что кузбасский губернатор Сергей Цивилев пообещал предпринимателям Шерегеша, что до 20 января 2022 года «никаких кодов для горнолыжников вводить не будет».

»Томский губернатор ничего не обещает. Никаких поблажек бизнесменам и мер поддержки не анонсировано. Это значит, что с оставшихся в живых налогоплательщиков, которые как раз и обеспечивают «темпы роста собственных доходов», будут драть три шкуры, несмотря на коронавирус и ограничения для бизнеса», — считает Ульянова.

Есть вопросы у парламентария и к поддержке системы здравоохранения: «Губернатор заявляет о беспрецедентной поддержке томского здравоохранения. Томичи, мол, вложат всего 34 миллиона рублей, а получат аж 773 миллиона из федерального бюджета на модернизацию первичного звена! Хочется спросить губернатора Сергея Жвачкина: а что мы делали с государственной медициной до этого, если она встретила угрозу пандемии в таком состоянии?«

Неясным для депутата остаётся и вопрос, касающийся 600 миллионов рублей на выкуп земли под будущий кампус. Будут ли эти деньги выплачены в этом году или это переходящий на 2022 год объект.

Добавим, по состоянию на 15 ноября в Томской области выявлено 51 854 носителя коронавируса, выздоровели 39 019 человек.

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