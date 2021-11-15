Москва, , 12:13 — REGNUM Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики, ставки по депозитам в ближайшем будущем должны стать выше уровня инфляции. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Банки, кстати, тоже не спешили поднимать ставки вслед за первыми повышения ключевой ставки, где-то расчитывая, что инфляция временная и наше ужесточение политики временное, что это можно просто переждать, можно не повышать ставки в том числе по депозитам», — заявила Набиуллина.

«Поэтому мы тоже должны были действовать достаточно решительно, чтобы банки начали менять свою процентную политику. В результате ставки по депозитам, наконец, начали расти», — указала она.

По её словам, в сентябре 2021 года по депозитам на срок больше года банки предлагали 5,9% годовых (в начале года это было 4,2%), в октябре рост ставок продолжился, составив в среднем около 6,7%.

При этом депозитный портфель населения действительно начал расти.

«С учётом нынешней инфляции эта ставка по депозитам низкая, как мы понимаем. Но нужно смотреть не на инфляцию, которая была в прошлом, а которая будет в течение года. Люди должны знать, что в течение года их деньги на депозитах не обесценятся», — «Если мы вернём — а наша политика на это направлена, — инфляцию к цели, то это будут уже положительные ставки по депозитам, депозиты будут выгодны и будут обгонять инфляцию», — подчеркнула Набиуллина.