Ярославль, 15 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле Ярославский государственный технический университет перестанет пускать посторонних без наличия у них сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба ЯГТУ.

Фото группы ЯГТУ «В контакте» ЯГТУ

С 15 ноября 2021 года университет переходит на смешанный режим работы — занятия будут проводиться как в дистанте, так и очно. Встречаться лично студенты с преподавателями будут в случае, если для работы необходимо использовать специальное лабораторное оборудование, а также при проведении практических занятий и консультаций. Ещё в очной форме будут проводиться промежуточные аттестации студентов.

«При проведении очных форм будет обеспечиваться проведение занятий небольшими группами (подгруппами) с соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в пресс-службе ЯГТУ.

Изменится и формат взаимодействия с гостями вуза.

«При организации и проведении мероприятий внеучебной работы со студентами, профориентационной работы с абитуриентами и других мероприятий с присутствием сторонних лиц на территории ЯГТУ допуск посетителей будет осуществляться при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19 или медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на площадку мероприятия. Возможно проведение мероприятия без наличия сертификатов о вакцинации и других перечисленных документов с загрузкой площадки мероприятия в объеме не более 30 процентов от единовременной пропускной способности», — сообщается на официальном портале университета.

Режим обучения вводится на неопределённый срок до отмены соответствующего приказа.