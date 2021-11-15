Новомосковск, Тульская область, 15 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о вандализме возбуждено полицией в связи с нападением на больницу в Новомосковске Тульской области.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Полиция

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура, об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 ноября, появились сообщения о нападении четырёх неизвестных мужчина на охранника в здании городской больницы Новомосковска. Известно, что нападавшие также сломали дверь и разбили телефон. По некоторым данным, нападавшие — родственники одного из пациентов больницы.