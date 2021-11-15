Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Бывший губернатор Новосибирской области и экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий утверждён на должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Владимир Городецкий

«Совет Федерации утвердил решение комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, и статус нашего представителя Владимира Филипповича Городецкого при комитете стал более высоким — комитет избрал Городецкого Владимира Филипповича первым заместителем председателя комитета», — приводит слова Травникова «Континент Сибирь».

Напомним, Владимир Городецкий стал сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в октябре 2018 года.