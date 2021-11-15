Калуга, , 12:27 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 215 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 ноября. Днём ранее, 14 ноября, в регионе было зарегистрировано 218 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 028 человек, 52 667 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 940 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министра здравоохранения региона Константина Пахоменко, к 15 ноября в области развёрнуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении в настоящее время находятся 2 тыс.111 пациентов, в том числе 156 — в реанимации (из них 16 — на инвазивной вентиляции лёгких, 117 — на НВЛ). Из всех госпитализированных 12% привиты. Свободный коечный фонд составляет 21,8% (589 коек). Охват тестированием составляет 333,4 на 100 тыс. населения. С начала пандемии обследованы 1 млн. 122 тыс. 567 человек. За прошедшую неделю обследовано 22 тыс. 376 человек (в среднем 3 тыс. 197 в сутки).

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