Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили еще 390 носителей коронавируса. Обновленные данные по состоянию на 15 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе заболели 393 человека. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 86 002 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 666 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 92 человека.

От COVID-19 скончался 3901 пензенец, из них 28 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил высокий темп и уровень вакцинации в регионе, чему способствовали нерабочие дни в начале ноября.

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