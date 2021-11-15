Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Бывшего главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, которого обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба, отправили в СИЗО до конца новогодних праздников. Об этом 15 ноября проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Барабанщиков, который возглавлял Управление соцпитания Петербурга с 2020 года до 12 ноября 2021 года, и четверо других задержанных органами ФСБ лиц подозреваются в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Как считает следствие, бывший чиновник и его подельники, в том числе сотрудники АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП), действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 10 августа 2020 года совершили действия, обеспечивающие победу АО в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта, в том числе, в конкурсе, проводимом комитетом по государственному заказу Петербурга.

По данным следствия, подельникам удалось обмануть членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически отсутствуют. Это позволило КСП заключить контракты на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района и извлечь доход на 167 335 360 рублей.

Фактическим победителем в конкурсе должно было быть признано АО «Столовая №14» с ценовым предложением в 143 541 902,47 рублей. Ущерб государству составил 23 793 457, 53 рубля.

«Барабанщиков просил домашний арест. Вменяемое деяние не признаёт, — уточнили в ОПС. — Срок меры по 9 января 2022 года».