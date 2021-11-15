Москва, 15 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. С 15 по 25 ноября на телеканале «Звезда» пройдет премьерный показ 8-серийного документального цикла «Освободители», подготовленного Фондом Александра Печерского при участии Центрального архива Министерства Обороны и посвященного освобождению нацистских концлагерей войсками Красной Армии.

ИА REGNUM Узники немецкого концентрационного лагеря

Цикл является продолжением работы ИА REGNUM совместно с Фондом Александра Печерского над проектом по увековечению памяти о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ. В рамках проекта были инициированы установка табличек и информационных стендов на месте бывших концлагерей. Летом решением городской думы Краснодара было удовлетворено ходатайство ИА REGNUM и Фонда Александра Печерского об увековечивании памяти жертв фашистского лагеря Шталаг 132 («Ссыпки»), в октябре вопрос об увековечивании памяти советских военнопленных трудового лагеря «Наутси» внесен в повестку региональной межведомственной комиссии по мемориальным памятникам и памятным знакам на территории Мурманской области.

Читайте ранее на эту тему: В Краснодаре будет установлен памятный знак жертвам фашистских лагерей

После побед под Сталинградом и Курском Красная армия перешла в контрнаступление. В 1944 году, в тяжелых боях освобождая оккупированные фашистами территории, красноармейцы открывали двери тысяч концлагерей, где томились в плену, погибали и страдали миллионы мирных людей.

Все знают об освобождении Майданека, Аушвица (Освенцима), Бухенвальда. Но на территории Советского Союза и европейских стран были еще тысячи лагерей и гетто, историю которых не проходят в школах, о существовании которых часто не помнят даже местные жители. Их тоже освобождали советские солдаты. Авторы цикла «Освободители» рассказывают о забытых преступлениях нацизма, о неизвестных лагерях, тюрьмах, гетто, а также о людях, бросивших вызов нацистской машине уничтожения, о том, как в недрах чудовищных фабрик смерти зрел протест, готовились восстания и побеги. Благодаря главному документоведу ЦАМО Виктории Каяевой создателям цикла удалось восстановить и показать зрителю неизвестные ранее подробности освобождения концлагерей и реконструировать судьбы некоторых героев сопротивления и освобождения концлагерей.

Новый документальный цикл расскажет о том, каков на самом деле был вклад Красной Армии в освобождении узников концентрационных лагерей и почему его трудно переоценить.

Цикл открывается рассказом о героической истории восстания советских военнопленных, которые в августе 1944-го захватили и до прихода Красной Армии удерживали под своим контролем румынский город Слобозию. В центре других фильмов — финские концлагеря в Карелии, через которые прошел каждый третий житель оккупированной финнами части СССР; огромный Дулаг-142 на окраине Брянска, где было убито не меньше людей, чем в Дахау; Бершадское гетто в Транснистрии, где погибла почти вся семья будущего знаменитого драматурга Александра Гельмана. О Дулаге-154 — страшном пересыльном лагере в Гатчине под Ленинградом, где заболевших узников заживо сжигали в бараках, а у детей выкачивали кровь для раненых солдат Вермахта, рассказывается в еще одном из фильмов цикла. Кроме того, авторы «Освободителей» знакомят зрителя с восстанием членов зондеркомманды в Аушвице, с деятельностью подполья в концлагере Равенсбрюк, с историей освобождения Вены советскими войсками.

Миссия РККА в 1944−45 гг совершенно справедливо именуется освободительной. Воины Красной Армии боролись не только за избавление родной страны от гитлеровских захватчиков, но и — верные интернациональному долгу — освободили от них большую часть Европы, — говорит директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова, — Средоточием нацистских злодеяний, как в нашей стране, так и в Европе стали концлагеря, в которых совершались самые страшные преступления нацистской Германии. Наши фильмы расскажут не только об их освобождении Красной Армией, но и о борьбе за освобождение советских военнопленных, для которых в нацистских концлагерях создавались невыносимые условия, фактически не оставляющие шансов на выживание, и которые, несмотря на это, находили в себе силы бороться с нацизмом любыми возможным способами.

В съемках цикла «Освободители» приняли участие: драматург Александр Гельман, экс-спикер Израильского парламента Юлий Эдельштейн, писатель и правозащитница Алла Гербер, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, академик РАН Александр Чубарьян, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, ректор РГГУ Александр Безбородов, потомки великих военных деятелей СССР Наталья Конева, Наталия Королева и Александр Девятаев, узники концлагерей Наталья Самонова, Клавдия Нюппиева, Ленина Макеева и Стелла Никифорова, участник освобождения Освенцима Иван Мартынушкин и многие другие.