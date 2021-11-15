Скопин, Рязанская область, , 12:25 — REGNUM Под угрозой закрытия оказалась фабрика по производству керамики в Скопине Рязанской области, сообщения об этом появились в соцсетях.

Керамика

В паблике «Скопин.Инфо» отмечают, что фабрика фактически закрылась, а мастера не получали зарплату уже четыре месяца. Скопинскую керамику называют «славой, гордостью и национальным достоянием» Рязанской области.

«Интересно знать, что станет с уникальными экспонатами музея фабрики, коллекцией уникальных фотографий в нём хранившихся? Или они тоже бесследно исчезнут? Может быть власти города как-нибудь помогут разрешить эту ситуацию? Ведь вроде все с такой гордостью говорят о Столице гончарного промысла! Спасите хотя бы музей! Наверное, знаменитые гончары, мастера (многих уже нет с нами) дарили свои работы в музей совсем не частным лицам, а городу и потомкам», — пишет администратор сообщества.

В сентябре 2021 года на личный приём к руководителю СК региона обращались 10 работников керамической фабрики. По данным ведомства, общая сумма задолженности по заработной плате предприятия «Скопинский сувенир» составляет более 950 тысяч рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, гончарный промысел в Скопине ведёт свою историю с 1640 года. В начале XX века в городе насчитывалось около 50 мастерских, которые затем объединились в артель «Керамик». На её базе в 1969 году и была создана Скопинская фабрика художественной керамики.