Чита, , 12:09 — REGNUM Известие о том, что на теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о ПЦР вакцинации от коронавируса — это не только показатель совершенного бардака в системе. Об этом на своей странице в Facebook заявил доцент кафедры биологии и химии Забайкальского государственного университета Олег Корсун. По его мнению, проблема заключается в другом:

Полученный QR-код

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«Становится понятно, что в России теперь просто невозможно собрать хотя бы мало-мальски объективную статистику о заболеваемости и смертности среди привитых и непривитых, что позволит некоторым деятелям кричать на всех углах: «Да у вас полно вакцинированных лежит в больницах и моргах! И мы никогда не узнаем, кто из них был привит на деле, а кто просто заплатил полторы тысячи за сертификат с QR-кодом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставили на продажу в интернете, писало издание «Коммерсант». Основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT утечку опроверг. По его словам, речь идёт о банальной подделке базы данных.

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