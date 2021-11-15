Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки у 2968 человек выявили коронавирус. Это на 176 человек меньше, чем в предыдущие сутки, согласно данным оперативного штаба от 15 ноября. Суточная цифра снижается третий день подряд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тестирование

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За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 77 человек. Нельзя сделать вывод об отрицательной или положительной динамике, поскольку на протяжении последней недели численности смертности за сутки то растет, то падает. Так, например, 11 ноября умерло 85 человек, а 13 ноября — 70.

Несколько снизились показатели переболевших. За прошедшие сутки их число составило 1144 человека. Днем ранее в Санкт-Петербурге было 1575 выздоровевших. Это более чем в два раза меньше, по сравнению с 13 ноября, когда этот же показатель составил 3882 выписанных по выздоровлению.

Всего за время пандемии в Петербурге выявили 754 717 случаев заражения, выздоровели 680 610 человек, скончались 25 109 человек.

Напомним, что с сегодняшнего дня вступило в силу постановление об обязательных QR-кодах на территории фитнес-клубов, развлекательных заведений и во время церемоний заключения брака.