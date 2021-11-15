Москва, , 12:08 — REGNUM Число заражений коронавирусом, выявленных исследованиями, выросло в Москве за последние сутки на 3789 случаев. Об этом 15 ноября сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Это немного выше, чем накануне, когда выявили 3734 случая заражения SARS-СoV-2. Однако существенно ниже показателей, которые наблюдались в октябре. Суммарное число заражений в столице, согласно официальным данным, достигло 1 898 951.

За сутки госпитализировали 1007 человек, умерли 93 пациента, на ИВЛ находятся 730 человек.