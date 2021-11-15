Орск, Оренбургская область, 15 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области под колесами поезда погибла женщина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Поезд

Несчастный случай произошел вечером 14 ноября. Грузовой поезд сбил орчанку 1963 года рождения в районе перегона Никель — Новый город. Машинист подавал громкий сигнал о приближении состава и применил экстренное торможение, но предотвратить гибель женщины не удалось.

По официальным данным, на территории Оренбургской области за десять месяцев 2021 года на железной дороге травмы получили 11 человек.