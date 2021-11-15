Москва, 15 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Чаще всего жители России покупают в иностранных интернет-магазинах одежду, обувь и аксессуары. Об этом заявили 38% жителей России, приводит данные опроса 15 ноября ВЦИОМ.

Haberturk.com Электронные покупки

Также российские граждане активно заказывают из-за границы товары для дома (29%), комплектующие для гаджетов и автомобилей, бытовую технику и электронику (по 24%) и детские товары (19%).

Если за посылки из-за рубежа на сумму свыше 1700 рублей введут пошлину, то готовы отказаться от покупок на зарубежных маркетплэйсах 41%. Продолжить заказывать товары таким образом 53%.

Опрос проведен 5 ноября 2021 года совместно с WANTA Group по заказу ИД «Коммерсантъ» среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на покупки в интернете за последние два-три месяца жители России в среднем потратили 10 тыс. 600 руб. в месяц.

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