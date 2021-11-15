Джакарта, , 12:06 — REGNUM Правительства Индонезии и Новой Зеландии продолжают налаживать партнерские отношения в секторе энергетики и изменения климата, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Партнерство между двумя странами в энергетическом секторе было продемонстрировано, в частности, посредством строительства «Геотермального острова Флорес» в восточной части Нуса-Тенггара и строительства сети трубопроводов в Малуку.

Потребность в электроэнергии на острове Флорес будет продолжать расти вместе с ростом населения и экономики, промышленности и туризма.

Индонезия предлагает Новой Зеландии укреплять сотрудничество для ускорения восстановления экономики в разгар пандемии. В сентябре 2021 года двусторонняя торговля между двумя странами выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $1,25 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, действие ограничений по коронавирусу в Индонезии завершается 15 ноября 2021 года.

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