Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от ковида чуть меньше, чем количество вновь выявленных случаев заражения. Также подтверждены очередные смертельные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Выездная вакцинация. Фото: БУ «Центральная районная больница Алатырского района» минздрава Чувашии Cap.ru

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По сведениям на 15 ноября, в республике выявлено ещё 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на один меньше сутками ранее. Общее число заражений достигло 40 491.

Вылечились в Чувашии 35 399 человек, что составляет 87,42% от общего числа подтверждённых случаев заражения. В том числе за последние сутки победили болезнь 167 пациентов.

Вместе с тем, пандемия унесла жизни ещё 19 ковидных больных, общее число жертв достигло 3028 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют внедрить региональную систему выдачи QR-кодов для переболевших ковидом, но не обращавшихся в больницы за помощью. Им дадут цифровой пропуск при наличии высокого титра антител.