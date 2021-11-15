Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 348 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 ноября коронавирусом заразились 75 963 человека, выздоровели 59 988 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 15 ноября в регионе скончались 2586 пациентов с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки скончались 39 пациентов с COVID-19