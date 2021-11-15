Москва, , 12:03 — REGNUM В России может оказаться необходимым дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать дальнейшего повышения на ближайших заседаниях», — заявила Набиуллина.

«Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», — указала она.

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