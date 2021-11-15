Москва, 15 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В России может оказаться необходимым дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать дальнейшего повышения на ближайших заседаниях», — заявила Набиуллина.

«Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», — указала она.