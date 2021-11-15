Новосибирск, 15 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 15 ноября, во второй половине дня ожидается мокрый снег, снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха 0… — 2 °C. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

При этом завтра ночью, 16 ноября, в городе прогнозируется резкое похолодание до −10…−12 °C.

«Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем −8… −10 °C», — рассказали синоптики.