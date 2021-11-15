Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии обновлен максимум по числу суточных заражений коронавирусом. За прошедший день в республике выявили 270 носителей коронавируса. Всего по состоянию на 15 ноября в Татарии зарегистрировано 34 188 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 27 017 ковид-пациентов, скончались 1122 носителя вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 46 пациентов, количество летальных исходов возросло на девять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии провели 4 050 138 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции.

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