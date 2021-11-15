Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили мужчину, убившего кипятильником соседа по камере в СИЗО-1 «Кресты». Об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Осужденный Иван Соловьев Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Как было установлено в суде, 19 марта текущего года поздним вечером между ранее осужденным Иваном Соловьевым, находящимся в СИЗО-1 «Кресты», и его сокамерником — следственно-арестованным, произошел конфликт. Соловьев схватил предмет, сделанный из фрагмента кипятильника, и нанес своему оппоненту не менее 16 ударов по телу, не менее одного удара в область головы, а также не менее восьми ударов руками и ногами. В результате чего арестованный скончался на месте. Соловьев был обвинен в убийстве.

А 15 ноября Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор, признав Соловьева виновным в совершении преступления, несмотря на то что сам подсудимый признал вину частично, заявив, что умысла на убийство потерпевшего у него не было.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет. По совокупности с приговором Сосновоборского городского суда Ленобласти от 5 октября 2020 года — 11 лет в исправительной колонии особого режима», — подытожили в ОПС.

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