Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ с начала года на владельцев собак составлено 683 протокола об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Собака на поводке

Наиболее часто владельцы домашних животных нарушают правил выгула, а также порядка регистрации собак. Кроме того, 78 граждан привлечено к ответственности за допущение нападения собак на человека.

«Несмотря на увеличившиеся штрафы владельцы не принимают меры для упорядочения содержания питомцев: не регистрируют, не вакцинируют, отпускают на самовыгул, это зачастую приводит к причинению вреда здоровью людей», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре перед судом предстал 46-летний владелец 11 собак по обвинению в причинении смерти по неосторожности. В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, которая в результате скончалась на месте.

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