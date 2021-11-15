Москва, 15 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Согласно документу, с 1 января следующего года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере.

Также из соответствующего списка убрали Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике

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