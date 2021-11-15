15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 12:41 — REGNUM Чем сильнее государственный аппарат давит на противников вакцинации, тем больше они противятся требованию прививаться. Этот принцип действия и противодействия в части массового применения QR-кодов стал предметом обсуждения телеграм-каналов. В российском сегменте Telegram убеждены, что население не приемлет не QR-коды или вакцинацию как таковые, а тот факт, что его насильно принуждают, не проведя должным образом разъяснительную работу.

Диего Ривера. Вакцинация. Фреска (фрагмент). 1932

По мнению телеграм-канала «Друид», прививочная кампания против коронавируса в России, как и прежде, проваливается. И вместо того, чтобы менять методы работы, решено усилить давление на противников вакцинации или, как их еще называют, «антиваксеров». В частности, продвигается тезис об иностранном финансировании различных общественных движений и ресурсов, выступающих против вакцинации, ведения QR-кодов и жёстких ограничений.

«Объясним, почему это делается особо активно. Для пропагандистов это болезненная тема. Они попросту бесятся от того, что на выделенные им миллиарды они не могут добиться нужных результатов и рискуют в одно время получить по шапке от руководства. Ведь люди, стоящие за по-настоящему общественными движениями — идейные, они не меняют своё мнение за пачку купюр, и поэтому народ к ним тянется», — написал «Друид».

Однако такая схема столкнулась с препятствиями. Зарубежное финансирование и статус иностранных агентов различных ультралиберальных организаций и их лидеров было просто объяснить обществу. Население чувствовало и понимало, что они хотят для России отнюдь не благополучия и процветания, а революции и дестабилизации обстановки.

«А нынешние патриотические и теперь оппозиционные движения, на которых спускают всех псов, борются против беззакония в правовом поле и выступают за сохранение целостности и суверенитета государства, за движение России по особому пути», — отмечает автор публикации.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

ТГ-канал убежден, что массовые обращения к президенту России пошли от населения не из-за того, что это в интересах Запада или финансируется из-за рубежа, а потому, что диалог с властями крайне затруднителен, когда обратная связь происходит исключительно в виде кнута, но без пряника.

«Правительство делает всё по западным методичкам, губернаторы теперь подконтрольны медицинско-полицейским ведомствам. Поэтому надежда остаётся только на президента. Он всегда вмешивается в резонансные вопросы, волнующие общество. Окончательное решение принимает он сам, но что ему подскажет окружение — вопрос открытый. Подставят ли, как с пенсионной реформой?» — задается вопросом «Друид».

Идеи о том, что сила сопротивления населения прививочной кампании прямо пропорциональна тому давлению, которое оказывают на граждан различными ограничениями и требованиями, придерживается и телеграм-канал «Образ Будущего». По его мнению, в массмедиа идет примитивная подмена понятий, что, дескать, народ против QR-кодов. На самом же деле население недовольно тем, что его обязывают вакцинироваться.

«Люди протестуют не против кода. Они протестуют против незаконного и бессмысленного ограничения их прав и свобод. И уничтожения здравого смысла. А с помощью чего это будет производиться — QR-кодом, уколом, пулеметом или газовой камерой — людям совершенно не важно. И люди протестуют против закона — именно потому, что он про инструменты избыточного контроля, а не про коды какие-то. И про людей, которые во власти потеряли берега», — считает автор поста.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Не обходят сообщества Telegram и различного рода казусы, связанные с обязательной вакцинацией и оформлением QR-кодов. Об одном из таких инцидентов сообщил телеграм-канал «Катарсис».

»Пришедшей на вакцинацию в Севастополе пациентке по ошибке сделали не ту прививку. Изначально она должна была получить второй компонент препарата «КовиВак», но вместо этого пациентка получила второй компонент «Спутника V». Но самое лучшее в этой истории совсем иное. Жительнице Севастополя не дадут сертификат о вакцинации (QR-код), пока она не сделает прививку в третий раз», — сообщил ТГ-канал.

Пункт вакцинации в Севастополе Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

В то же время в Telegram всё чаще начинает заходить речь об обязательной вакцинации детей и подростков. Тема эта стоит обиняком от новых мер стимулирования прививочной кампании в виде QR-кодов. Причем даже сторонники обязательного характера вакцинации от коронавируса с настороженностью относятся к идее прививок для несовершеннолетних. Примером тому может служить телеграм-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ».

»Кто кандидаты в реанимацию со смертностью там под 50%?! 65+, хронические больные, с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и т.д. Вот для этой категории лиц я бы вакцинацию от COVID-19 сделал бы обязательной. И введение QR-кодов приветствовал бы как меру принуждения к вакцинации (реальность уже в Западном Мире). Медицинской составляющей в QR-кодах мало, но мера принуждения действенная! А вот к вакцинации детей и подростков я бы относился с осторожностью», — высказался «ДОКТОР МЯСНИКОВ».

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