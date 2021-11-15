Баку, , 12:01 — REGNUM Военнослужащие ВС Армении в ночь на 15 ноября обстреляли азербайджанскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии, расположенные в населённых пунктах Зейлик и Йеллидж Кельбаджарского района, — говорится в сообщении. — Районы без причины подвергались интенсивному обстрелу противоположной стороной с применением различного огнестрельного оружия, включая снайперскую винтовку и гранатомёты».

Также в пресс-службе сообщили, что с армянской стороны якобы обстреляли два грузовых автомобиля, которые доставляли материалы для строительных работ. По данным оборонного ведомства, в ходе обстрела была повреждена техника, пострадавших нет.

Напомним, 14 ноября пресс-служба минобороны Армении сообщила, что ВС Азербайджана якобы предприняли наступление, пытаясь продвинуть свои позиции на границе. В ведомстве отметили, что в армянские военнослужащие обстреляли силы азербайджанской стороны, не дав им закрепиться на занятой территории.

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