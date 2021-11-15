Москва, , 12:01 — REGNUM Борьба с инфляцией — это оправданная цель, которая служит залогом благополучия населения. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить инфляцию, главное держать ставку низкой, чтобы рост кредит повсюду — мы не можем с этим согласиться», — заявила Набиуллина.

«Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее. И рост инфляционных ожиданий нас действительно тревожит», — указала она.

По её словам, наблюдаемое влияние инфляционных ожиданий на поведение людей «показывает, как люди боятся инфляции».

«Мы, в конечном счёте, работаем не ради кредитных портфелей банков. Кредит нужен, но большой долг сам по себе не залог успешного развития экономики, а часто наоборот: чрезмерная задолженность — это проблема для развития экономики», — подчеркнула Набиуллина.