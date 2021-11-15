Москва, 15 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Борьба с инфляцией — это оправданная цель, которая служит залогом благополучия населения. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить инфляцию, главное держать ставку низкой, чтобы рост кредит повсюду — мы не можем с этим согласиться», — заявила Набиуллина.

«Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее. И рост инфляционных ожиданий нас действительно тревожит», — указала она.

По её словам, наблюдаемое влияние инфляционных ожиданий на поведение людей «показывает, как люди боятся инфляции».

«Мы, в конечном счёте, работаем не ради кредитных портфелей банков. Кредит нужен, но большой долг сам по себе не залог успешного развития экономики, а часто наоборот: чрезмерная задолженность — это проблема для развития экономики», — подчеркнула Набиуллина.