Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:00 — REGNUM Гражданская гвардия Испании установила местонахождение иностранного гражданина, который заблудился во время пешего похода в районе, близком к зоне отчуждения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

Сообщается, что накануне один из туристов связался по мобильному телефону со службой спасения, поскольку не знал, где он находится.

Немедленно были мобилизованы силы гвардии, чтобы определить его местонахождение, и в 3:00 контакт был потерян — возможно, из-за разрядки батареи в мобильном телефоне.

После нескольких часов поисков гвардейцы обнаружили мужчину с неопасными травмами, но в хорошем состоянии и в сознании. Он был передан медицинским службам для обследования в медицинском центре.