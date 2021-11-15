Калуга, 15 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Около 1,5 тысячи талантливых учеников старших классов стали в 2021 году финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». В числе победителей — шесть школьников, представившие Калужскую область. Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru Участники конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек»

Среди отличившихся учащихся калужской области — Александра Лопашенкова и Полина Кобцева (гимназия № 24, г. Калуга), Дмитрий Матвеев (общеобразовательная ноосферная школа, г. Боровск), Алина Сергеева (школа №2, г. Людиново), Полина Турдибаева (школа №45, г. Калуга) и Влада Подковко (лицей НИУ ВШЭ). Победителей выявили из более чем 2,5 млн школьников и студентов колледжей по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Участникам предлагались задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Победители-одиннадцатиклассники получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9−10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

Конкурс «Большая перемена» — один из новых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — помочь школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь.