Киев, , 11:57 — REGNUM Сообщения СМИ Великобритании от готовности Лондона направить на Украину 600 бойцов спецназа в случае «вторжения» со стороны России прокомментировал депутат украинской Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Он написал об этом 15 ноября в своем Телеграмм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам депутата Рады, представить что-то меньшее, чем помощь британских властей Польше в сентябре 1939 года, было сложно.

«Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения РФ. Масштабно, ничего не скажешь», — написал в своем сообщении Бужанский.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября британская газета Mirror сообщила, что Великобритания может перебросить на Украину от 400 до 600 бойцов специального назначения в случае «конфликта» с Россией.