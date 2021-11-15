Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить администратора сетевого магазина. Чтобы разбогатеть мужчина придумал хитроумную схему оборота акционных товаров, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Касса Kontursverka.ru

Молодой человек имел доступ к кассам с возможностью возврата товара. Это и натолкнуло его на мысль о махинациях. Работник решил продавать себе товары по акционной цене. После чего, мужчина возвращал их, но уже по полной стоимости. Таким образом молодому человеку удалось присвоить себе 400 тысяч рублей за период с апреля по июнь 2021 года.

Уголовное дело направили в суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, в том числе в крупном размере»). Теперь работнику может грозить до шести лет лишения свободы.