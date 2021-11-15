Барнаул, , 11:57 — REGNUM В Алтайском крае подходят к завершению работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), запланированные на 2021 год. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, завершающим объектом стал мост на улице Челюскинцев: накануне, 13 ноября, по нему открыли движение.

По словам директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Николая Данилина, к ремонту объекта в рамках нацпроекта приступили с 1 февраля. От старого моста практически ничего не осталось. Его буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение — опоры, пролетные конструкции, перенесли все коммуникации. Не изменилось лишь место его расположения. Опоры выполнены методом буро-набивных свай, пролетные строения — железобетонные балки, сверху устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Ширина проезжей части нового моста теперь составляет девять метров, пешеходных тротуаров — 2,25 метра, длина сооружения— около 66 метров. По сравнению со старым мост стал шире на три метра.

«Используемые в работе материалы и технологии позволяют уверенно сказать, что мост прослужит как минимум полвека. На конструктивные элементы действует гарантия от 5 до 8 лет: если в течение этого срока появятся какие-либо недочеты, то их устранят в рамках гарантийных обязательств», — пояснил Николай Данилин.

Он также отметил, что новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

По оценке председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, в целом по нацпроекту БКД удалось добиться необходимой нормативности дорог.

«Что касается самого нацпроекта БКД, то наверное, всем заметно, какое количество улиц приведено в нормативное состояние. Вначале это был приоритетный проект «Безопасные автомобильные дороги». Затем его статус был повышен до национального проекта. Удалось привести в соответствие большое количество дорог в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. В этой части мы, наверное, уже выходим на ключевые показатели по качеству дорог и приведению их в нормативное состояние. На те показатели, которые ставит национальный проект», — заявил ИА REGNUM руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае отремонтируют более 100 объектов.