Владивосток, 15 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Приморском крае в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» получили новую профессию в 2021 году 2 135 человек. Это те люди, которые обратились в центр занятости населения региона за помощью в трудоустройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства региона.

Kchr.ru Переобучение предпенсионеров

«Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, которые обладают квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Также можно обучаться дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы», — отметили в министерстве профессионального образования и занятости Приморского края.

Участие в программе могли принимать в том числе женщины в декретном отпуске, мамы дошкольников, люди старше 50 лет и жители региона предпенсионного возраста. Приморцы могли как получить профессию, так и повысить квалификацию в уже освоенной деятельности. Жителям края доступны более 100 образовательных программ, в том числе по таким востребованным направлениям, как web-технологии, предпринимательство, туроператорская деятельность, социальная работа, бухгалтерский учёт.

«Программы обучения должны быть разработаны по всем специальностям, которые реально востребованы на рынке труда. Любой человек должен быть уверен в своем будущем, в том, что он гарантированно найдет работу, и программа переобучения ему в этом поможет», — отметил представитель Народного фронта, модератор тематической площадки Народного фронта «Производительность труда и поддержка занятости» Илья Сёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография» молодые мамы в декрете смогут получить новую профессию. Всего до 2024 года в Приморском крае намерены помочь освоить новое дело 2,5 тысячам женщин в декретном отпуске.