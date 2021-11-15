Москва, 15 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Повышенные инфляционные ожидания способствуют росту спроса в экономике и, как следствие, дальнейшему росту цен. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Это не абстрактная категория. То, что люди ожидают инфляцию, меняет их поведение. Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит — поэтому мы видим, как растёт потребительский кредит, — пока не подорожало ещё больше», — заявила Набиуллина.

«Такое изменение модели может создавать серьёзные риски раскручивания инфляционной спирали, когда предложение всё равно не поспевает, потому что есть ограничения логистические и так далее. Денежный спрос растёт — он не выливается в увеличение потребления, просто растут цены», — указала она.